Allori per Valentina Galdi per il premio Vincenzo Crocitti 2021

È con grande piacere che l’Autore e Direttore Francesco Fiumarella e il Comitato Direttivo del “Premio Vincenzo Crocitti International” hanno realizzato le Premiazioni 2021 inerenti la IX edizione di questo ormai notissimo ed ambito Premio Internazionale che ogni anno assegna riconoscimenti a decine di artisti ed intellettuali tra Esordienti, Emergenti, In Carriera (anche per la sezione estero) e i prestigiosi premi “Alla Carriera” destinati a volti noti e personalità che nel tempo si sono distinti per la loro attività nel mondo della cultura, dell’arte, del Cinema, Tv, giornalismo, musica, sport, web, danza, sport ecc.. Il prestigioso riconoscimento che porta il nome dell’attore Vincenzo Crocitti (anche conosciuto come “IL VINCE”) è stato assegnato quest’anno, in via eccezionale, a 90 personaggi impegnati nelle discipline della cultura e dell’arte a 360 gradi, a conferma della continuità del Premio dedicato al noto caratterista ed attore apprezzato per la sua ineguagliabile simpatia ed umiltà ed amato da molti. L’intento è stato principalmente quello di continuare a stimolare gli artisti e quanti dediti al mondo del cinema e della cultura per non abbattersi, per non rinunciare a credere nel loro lavoro, per continuare a sognare e come fanciulli credere che un mondo migliore si potrà sempre costruire. Tra i premiati di quest'anno al 64' posto troviamo una regista di Filetta del comune di San Cipriano Picentino (SA), Valentina Galdi, che al riguardo con entusiasmo dichiara:"Non mi aspettavo di vincere questo premio perché, inutile negarlo, ho imparato a disilludermi col tempo. Per chi fa questa attività senza avere alle spalle delle certezze solide è difficilissimo raggiungere risultati soddisfacenti, infatti ci ho messo un bel po' di anni. Sono rimasta colpita dalla fisolofia alla base del premio che, nonostante sia uno dei più importanti che vengono assegnati nel settore cinema, valuta ciò che fai e non ciò che sei - di fatti nell'elenco dei vincitori ci sono nomi noti del cinema italiano e nomi di artisti emergenti o esordienti, messi sullo "stesso piano", e questa è una caratteristica unica. Quando ho ricevuto la comunicazione della non ero a casa mia e ricordo che improvvisamente mi sono ammutolita e non riuscivo a credere a ciò che stavo leggendo. Quando poi, giorni dopo, il direttore del premio Fiumarella mi chiamó, finalmente realizzai che tutto stava succedendo per davvero. Credo che sia uno dei più belli riconoscimenti che una persona possa ricevere, soprattutto se non ha un ampio background artistico, perché ti infonde una forza e una voglia di continuare su questa strada che non riesco a spiegare." Una grande novità di quest’anno è l’istituzione della sezione “SPECIAL VINCE AWARD-MORALDO ROSSI” dedicata allo sceneggiatore, regista e scrittore m° Moraldo Rossi, aiuto ed “ispiratore di Federico Fellini nonché grande amico. Vi invitiamo a visionare sui canali ufficiali del Premio, on line. L’ 11 dicembre 2021 in onda la Prima dell’evento social sui siti ufficiali del PREMIO con pubblicazione del video che annuncia i nomi di tutti i premiati e dei video ringraziamenti di ciascun artista. Successivamente sarà divulgata sempre on line la video-sintesi della presente Edizione “virtuale” nelle modalità di trasmissioni possibili in via telematica e attraverso la rete ed i canali ufficiali del Premio Vincenzo Crocitti International.