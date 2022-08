Valico di Chiunzi, completati i lavori di messa in sicurezza

Completato i lavori di messa in sicurezza della SP 2 in territorio comunale di Tramonti, nei pressi del Valico di Chiunzi. A comunicarlo la Provincia di Salerno, che è intervenuta d'urgenza per liberare la carreggiata da pietre e massi franati dal versante roccioso, ed ha anche praticato il disgaggio degli elementi rocciosi in precarie condizioni di stabilità.

