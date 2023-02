"Palpata durante una visita", medico rischia processo per violenza sessuale

Un medico in servizio all'ospedale di Vallo della Lucania rischia un processo per violenza sessuale. A denunciarlo, nel 2021, una ragazza, operata dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale. Durante una visita di controllo - stando al suo racconto - il professionista l'avrebbe toccata più volte nelle parti intime

L'udienza

A decidere se fissare o meno il processo sarà il gip, in udienza preliminare, dopo la richiesta di rinvio a giudizio della Procura. Il caso fu affrontato anche in un incidente probatorio, per verificare l'attendibilità del racconto della giovane.