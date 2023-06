"Palpata" durante visita di controllo, medico a processo per violenza sessuale

Un medico in servizio all'ospedale di Vallo della Lucania finisce a processo per violenza sessuale. A denunciarlo, nel 2021, una ragazza, operata dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale. Durante una visita di controllo - stando al suo racconto - il professionista l'avrebbe toccata più volte nelle parti intime, mentre effettuava controlli per verificare la sensibilità della presunta vittima, a seguito dell'operazione.

L'udienza

A decidere per il dibattimento è stato il gup, che non ha ritenuto necessarie le integrazioni chieste dalla difesa. La giovane, così come la famiglia, sono rappresentate dai legali Melissa Maiorino e Fabio Carusone. Il caso fu affrontato anche in un incidente probatorio, per verificare l'attendibilità del racconto della giovane. Il processo comincerà a settembre.