Protocollo Tribunale di Vallo, Inps e Asl per la gestione delle operazioni peritali del contenzioso

Protocollo d’intesa per la gestione dei flussi informativi tra Uffici nelle procedure concorsuali e per la segnalazione al Pubblico Ministero. Oggi, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno è stato siglato un protocollo di intesa tra la Procura di Salerno e la Direzione Provinciale INPS.

I dettagli

Il protocollo si propone di implementare la gestione dei flussi informativi tra uffici e facilitare la segnalazione al Pubblico Ministero, dello stato di insolvenza delle imprese, aventi sede nel circondario del Tribunale di Salerno, per debiti erariali e contributivi delle imprese in crisi, al fine di assicurare il tempestivo ed efficace svolgimento delle indagini preliminari e la ragionevole durata dei processi penali inerenti profili di responsabilità nell’ambito delle procedure concorsuali. Il protocollo siglato dal Procuratore della Repubblica, Dott. Giuseppe Borrelli, e dal Direttore provinciale dell’INPS, Dott.ssa Giovanna Baldi, è finalizzato ad attuare un rapido e tempestivo scambio di informazioni tra i due uffici, secondo quanto previsto dal Codice delle imprese e le linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di buone prassi in materia di procedure.