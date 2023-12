Vallo della Lucania, chiusura del reparto di chirurgia vascolare: l'intervento del direttore sanitario

Fa ancora discutere la possibile chisura del reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale di Vallo della Lucania. Il Segretario Regionale di Italia del Meridione Campania, Gianfrancesco Caputo, ha inviato alla Direzione dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno e al sindaco di Vallo della Lucania, una nota di protesta: "La chiusura del reparto è avvenuta in seguito al pensionamento dell'ultimo medico, Primario del reparto di Chirurgia Vascolare, senza che nessuna adeguata sostituzione sia stata messa in atto. Questa situazione ha creato un vuoto significativo nei servizi sanitari offerti alla comunità locale e pone in pericolo la salute e il benessere dei cittadini che necessitano di cure specifiche in ambito vascolare. Non possiamo permettere che la nostra salute diventi una vittima degli interessi finanziari. Italia del Meridione Campania chiede al Direttore dell'Azienda Sanitaria locale di riconsiderare questa decisione e di investire nelle strutture che salvano vite anziché metterle a rischio".

Le critiche di Valiante

"Il ridimensionamento di fatto dell'ospedale di Vallo della Lucania - ha scritto Simone Valiante sulla sua pagina facebook - è un dato irreversibile che peserà anche sul futuro dei presidi di Agropoli, Polla, Roccadaspide e Sapri. La sanità del nostro territorio per la prima volta nella sua storia è a rischio reale di sopravvivenza. Tutto il resto sono chiacchiere e fumo negli occhi".

L'intervento del direttore sanitario

Sulla questione è intervenuto anche il direttore sanitario, Adriano De Vita: "Non ci sarà nessuna chiusura. Non ho capito da dove sia uscita questa notizia".