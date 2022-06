Vallo Della Lucania, per l'adeguamento dello stadio "Morra" servono più di tre milioni

Via libera al progetto di fattibilità per la riqualificazione del campo sportivo "Giovanni Morra" di Vallo Della Lucania. Un piano da 3 milioni e 750mila per rendere l'impianto adatto ad ospitare le partite della Serie C, campionato che inizierà a settembre e che vedrà fra le partecipanti, per la prima volta nella sua storia, la Gelbison.

I fondi

Il "Morra", secondo quanto si legge nella delibera della giunta che ha dato l'ok al progetto, "necessita di interventi tesi l'ampliamento, all'adeguamento ed al raggiungimento degli standard necessari per poter competere a livello professionistico". Per fare ciò, però, ci sarà bisogno del supporto economico di altre istituzioni, Regione Campania in primis. "Il Comune di Vallo della Lucania - si legge ancora nel provvedimento - non dispone al momento di risorse utili alla sopportazione di un investimento così poderoso ed è necessario richiedere alla Regione Campania e ad altri partner istituzionali il finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera".