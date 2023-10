Traffico di droga nel Cilento: tutti assolti

Droga dall’hinterland napoletano al Cilento, assolti in 17 dall'accusa di associazione per traffico di stupefacenti. Questa la sentenza del collegio del tribunale di Vallo, per un'inchiesta del 2013, concentrata sull'acquisto di stupefacenti da Scampia e poi distribuita da una fitta rete di pusher in decine di paesi nell’entroterra e lungo la costa.

L'indagine

Serviranno 90 giorni per il deposito delle motivazioni e capire il ragionamento dei giudici, in relazione all'impianto probatorio che non ha retto il vaglio del dibattimento. Le indagini risalgono al 2013 e si sono protratte per diversi mesi. Dal lavoro dei carabinieri emerse come il canale privilegiato di fornitura per i pusher erano due napoletani, entrambi residenti in zone sotto il controllo di un clan di camorra. Il resto delle accuse è finito in prescrizione.