Restano senza documenti e soldi, turisti tedeschi ospitati in diocesi

Due turisti tedeschi restano senza soldi e documenti, vengono ospitati nella diocesi di Vallo della Lucania. A raccontare la storia è InfoCilento, in particolare su di un episodio avvenuto ieri

La storia

Da chiarire come i due siano stati privati di documenti e denaro. Forse una dimenticanza o un furto. Indagano le forze dell'ordine. Tuttavia, per la coppia non è mancata la solidarietà e il grande gesto del vescovo Vincenzo Calvosa, che ha ospitato entrambi presso la diocesi per tutte le occorrenze del caso