Droga nascosta in auto e a casa: arrestati tre giovani nel Vallo di Diano

Tre giovani del Vallo di Diano sono stati arrestati dai carabinieri di Sala Consilina durante i controlli organizzati per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Gli arresti

I primi a finire nei guai un ragazzo incensurato di 29 anni di Teggiano e la sua accompagnatrice, una 26enne di Sala Consilina, che sono stati trovati in possesso di 30 grammi di eroina nel corso di un controllo in strada; nella loro abitazione, successivamente, sono stati rinvenuti altri 3 grammi di marijuana, 11 piantine della stessa sostanza oltre al materiale necessario per il confezionamento dello stupefacente. Nel mirino è finito anche un 24enne di Atena Lucana: nella sua casa, infatti, i militari dell’Arma hanno scoperto 30 grammi di hashish, 3 piantine di marijuana ma anche materiale per il confezionamento. I tre giovani sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.