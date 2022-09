Sanità, il sindaco di Buonabitacolo scrive all'Asl: "Rivedere la programmazione sanitaria"

Il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, ha inviato una lettera al direttore generale dell'Asl per chiedere di rivedere la quanto stabilito nella delibera del 25 agosto in merito alla sanità territoriale. "L'assenza di servizi destinati all'area sud del Vallo di Diano è un fattore che contrasta fortemente con quanto era stato prefigurato sia con la direzione sanitaria locale e sia in seno alla locale conferenza dei sindaci".

La lettera

"Mi sembra doveroso - scrive il sindaco - rappresentare i bisogni dei cittadini di Buonabitacolo e del 16.975 cittadini di questa parte del Vallo di Diano e residenti nei comuni di Buonabitacolo, Casalbuono, Montesano Sulla Marcellana, Padula e Sanza, circa un terzo della popolazione residente nell'intero Vallo di Diano che, stando alla progettazione sanitaria prospettata nella delibera, non si vedrebbero garantiti alcuni servizi essenziali, pur essendo presenti in questa area sud del Vallo alcuni edifici, come la Clinica Fischietti ubicata nel comune di Padula e prossima ai territori di Montesano e di Buonabitacolo, su cui erano state formulate diverse previsioni di miglioramento e potenziamento dei servizi sanitari".