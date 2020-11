Commercianti aggrediti a Vallo della Lucania: arrestati due stranieri

Momenti di paura, nella serata di mercoledì, in Piazza Vittorio Emanuele di Vallo della Lucania, dove due commercianti sono stati aggrediti da alcuni romeni per motivi in corso di accertamento.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione - riporta Infocilento - sembra che vi sia stata una violenta discussione dopo che gli zingari avrebbero danneggiato il cartello con il menù del giorno di una rosticceria. Immediata la reazione del titolare che, a sua volta, sarebbe stato colpito con delle mazze di ferro. Un altro commerciante, intervenuto per soccorrerlo, sarebbe stato a sua volta preso di mira e ferito.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato due zingari, già noti alle Forze dell'Ordine. Intanto, i commercianti sono stati trasportati all’ospedale “San Luca” per le medicazioni.