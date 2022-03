Minore picchiato in strada a Vallo: fermati due ragazzi

Svolta nelle indagini sul pestaggio ai danni di un ragazzino di 15 anni avvenuta, lunedì mattina, a Vallo della Lucania.

Le indagini

I carabinieri, infatti, hanno individuato i due aggressori: sarebbero un ragazzo con precedenti, già arrestato in passato per vandalismo, e un giovane straniero. Sembra che entrambi non abbiano una dimora fissa e si sarebbero già resi protagonisti di altri episodi di violenza.