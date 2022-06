"Aiutatemi, sono stata violentata", 16enne sporge denuncia: arrestati il patrigno e la madre

Una ragazzina di sedici anni sarebbe stata abusata dal patrigno, ma in carcere è finita anche la madre. Il dramma raccontato dall’adolescente arriva da Massa, frazione di Vallo della Lucania, dove la coppia è stata arrestata con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

L'inchiesta

Le indagini sono condotte, con il massimo riserbo, dai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire nei dettagli le presunte violenze descritte dalla 16enne in una formale denuncia. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe violentato sessualmente la giovane, mentre la madre di quest’ultima non avrebbe impedito che tali episodi si verificassero. La notizia dell’arresto sta facendo in queste ore il giro del comune cilentano suscitando incredulità nella popolazione. Le indagini per verificare l'attendibilità delle parole della ragazza sono tuttora in corso.