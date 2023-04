Vallo della Lucania dà l'ultimo saluto ad Alfredo Giulio: indagini in corso sul decesso

La comunità di Pattano, frazione di Vallo della Lucania, ha dato l’ultimo saluto ad Alfredo Giulio, il medico cilentano deceduto per cause in corso di accertamento a Chioggia, dove viveva da tempo. Giulio, anestesista di 78 anni in pensione, è morto in casa lasciando un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano.

Il caso

Il suo decesso è diventato un giallo. Già perché sono cinque le morti sospette che si sono verificate, nel giro di poco tempo, a Chioggia. E, di esse, si è occupata anche la trasmissione “La Vita in Diretta” di Rai 1. Gli inviati Rai, attraverso le testimonianze di chi conosceva le vittime, hanno tentato di fare luce sull’accaduto. Certamente erano persone sole. Non dividevano il proprio appartamento con alcuno e questo fatto ha giocato tristemente a loro sfavore: colte da malore, potrebbero non essere state soccorse in tempo.