Vallo, rissa sfiorata tra due famiglie davanti alla caserma dei carabinieri

Prima litigano nel centro cittadino, poi si ritrovano davanti alla caserma dei carabinieri per presentare denuncia ricominciano ad azzuffarsi.

La lite

E’ avvenuto a Vallo della Lucania, dove due famiglie di zingari, che risiedono nel comune cilentano, stavano per dar vita ad una violenta rissa per motivi in corso di accertamento. Da tempo, tra di loro, non scorre buon sangue. Nella serata di ieri volevano denunciarsi a vicenda e per poco dalle parole non sono passati ai fatti. Tempestivo, infatti, è stato l’intervento dei carabinieri che si sono resi subito conto di ciò che stava accadendo davanti alla loro sede. Le persone coinvolte sono state identificate ed i due gruppi hanno fornito la loro versione sul litigio.