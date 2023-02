Muore schiacciato dal cancello del supermercato: il Cilento piange Ferdinando Tomei

Stava, probabilmente, considerata l'ora tarda, chiudendo il cancello del supermercato dove lavorava il 38enne morto schiacciato proprio da quel cancello scorrevole in ferro. A perde la vita, a Vallo della Lucania, Ferdinando Tomei, originario di Casal Velino ma residente con la famiglia ad Ascea, dove viveva la moglie e due figli.

La tragedia

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto tra le 22 e le 22.30 di ieri sera. Il 38enne stava andando via dal marker per rientrare a casa quando, improvvisamente, il cancello gli è improvvisamente caduto addosso. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo ma, purtroppo, ogni sforzo è stato vano. La salma è stata condotta nella sala mortuaria dell'ospedale “San Luca” dove, questa mattina, il medico legale Adamo Maiese ha effettuato l'esame esterno. Successivamente è stata restituita ai familiari. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, anche i carabinieri che, sotto il coordinamento della Procura di Vallo, sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.