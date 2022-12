Cambiano il lucchetto: paziente con ictus in ambulanza trova la pista dell'elisoccorso chiusa

Si è temuto il peggio, ieri mattina, in località Pattano a Vallo della Lucania, dove un’ambulanza partita dal “San Luca” con a bordo un 50enne colpito da ictus, che doveva essere trasferito con urgenza all’ospedale di Salerno, ha dovuto attendere una ventina di minuti per poter raggiungere l’eliambulanza già pronta sulla pista dell’elisoccorso.

Il caso

Il motivo dell’attesa? All’arrivo al quartiere fieristico – riporta Infocilento - i sanitari del 118 hanno scoperto che le chiavi che avevano in dotazione da tempo non aprivano più il cancello per accedere alla pista. Il lucchetto, infatti, era stato cambiato. Di conseguenza, è scattato subito l’allarme con telefonate e messaggi anche agli amministratori locali. E soltanto dopo una ventina di minuti - che in caso di ictus sono preziosi per salvare la vita ad un paziente - è giunto sul posto un operaio addetto alla raccolta rifiuti con in mano le nuove chiavi che ha provveduto ad per aprire il cancello. L’ambulanza ha potuto così raggiungere l’elipista per dirigersi verso il Ruggi d’Aragona di Salerno. I sanitari nel frattempo avevano anche allertato i vigili del fuoco per far forzare il cancello. Ma, alla fine, il loro intervento non è stato necessario.