Lite condominiale tra parenti finisce in rissa a Vallo: vedova in ospedale

Nella notte tra giovedì e venerdì si sono vissuti momenti di tensione in via Pizzolante, a Vallo della Lucania, dov’è andata in scena una violenta lite condominiale.

Il fatto

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, sembra che un gruppo familiare avrebbe organizzato una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di una vedova di 36 anni, la quale avrebbe litigato con una donna del gruppo, parente del suo compagno defunto, che abita sullo stesso pianerottolo. I parenti si sarebbero presentati davanti alla sua abitazione. E dopo aver sfondato la porta d’ingresso, armati di bastone e coltelli, l’avrebbero minacciata di morta e trascinata per i capelli prima sul pianerottolo della palazzina e poi nel parcheggio sottostante, dove l’avrebbero colpita ripetutamente provocandole diverse ferite. Questa la versione dei fatti raccontata in una formale denuncia dalla vittima ai carabinieri, i quali hanno avviato subito le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed accertarne le responsabilità. I sanitari del 118 hanno soccorso la vedova e anche due familiari intervenuti per difenderla e li hanno trasportati in ospedale per le cure del caso.