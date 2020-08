Dramma a Vallo, uomo morto in una struttura per clochard: si indaga

Dramma, oggi pomeriggio, a Vallo della Lucania, dove un uomo è stato trovato morto all’interno di una struttura che accoglie clochard. Sembra che sia deceduto per accoltellamento.

Il caso

L’edificio – riporta Infocilento – era stato chiuso dal Comune in seguito all’emergenza Covid, ma di fatto ancora non era stato sgomberato. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini del caso. L’obiettivo è verificare se l’uomo, originario di Agropoli, sia stato vittima di un’aggressione oppure se sia trattato di un suicidio.