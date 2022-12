Vallone Santa Lucia, accolte le controdeduzioni del Comune di Sarno

Sono state accolte dalla Regione Campania le controdeduzioni del Comune di Sarno in merito al progetto per la messa in sicurezza del Vallone Santa Lucia.

I dettagli

In pratica l'Ente di Palazzo San Francesco ha ottenuto l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale integrata con la valutazione di incidenza per il progetto di mitigazione del rischio idrogeologico relativo al Vallone. Con l'accoglimento delle controdeduzioni da parte della Regione Campania, il Comune incassa un parere a proprio favore che gli consente di accelerare l'iter per la realizzazione del progetto che prevede la sistemazione definitiva e il completamento delle opere di messa in sicurezza di Vallone Santa Lucia, Vallone Castagnitiello, Vallone San Marco, località Villa Venere e Villa Ruotolo.