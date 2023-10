Il sindaco di Olevano sul Tusciano, Michele Ciliberti, è stato ricevuto al Ministero della Cultura con una delegazione di cui faceva parte anche il parroco di Santa Lucia ed Eusterio per discutere di Grotta di San Michele e percorsi religiosi. “La Grotta di San Michele Arcangelo - spiega Ciliberti - è al centro delle progettualità del Pnrr".

I progetti

L’amministrazione, come si apprende da una nota, sta lavorando a una serie di progetti che puntano a rendere accessibile il sito di interesse archeologico, abbinandolo a una rete di “Cammini religiosi” che interessano il territorio già nel Medioevo metà di pellegrini provenienti dalla Terra Santa. "Tra questi - spiega il sindaco - il monaco Bernardo di cui ci sono tracce negli affreschi, unici nel loro genere, presenti all’interno delle Cappelle presenti nella Grotta considerata dal Word Munuments Found con sede a New York, tra i 'cento monumenti al mondo da salvare'. Anche la recente visita al Ministero della Cultura, a Roma, rientra in questo idea di sviluppo di Olevano in collaborazione con i nostri parroci perché non è pensabile la valorizzazione della Grotta senza il coinvolgimento della Chiesa. L’Ufficio Tecnico sta mettendo in campo tutte le sue energie per arrivare preparati agli appuntamenti con i bandi del Pnrr. La Grotta è una priorità dell’Amministrazione e rientra in un piano di valorizzazione dell’intera Valle del Tusciano, intento condiviso con i Comuni vicini”.