Ambulanza per le vaccinazioni resta bloccata in montagna: liberata da un trattore

Un’ambulanza della Croce Rossa, utilizzata per le vaccinazioni domiciliari, è rimasta bloccata lungo una strada di montagna nel territorio comunale di Valva.

L'intervento

Per fortunata, in zona, si è trovato a passare un agricoltore a bordo del suo trattore che, resosi conto delle difficoltà dei sanitari, ha fornito il suo aiuto trainando il mezzo di soccorso per consentirgli di riprendere il suo intervento.