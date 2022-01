Indignazione e rabbia a Pontecagnano: vandali prendono di mira l'auto di Chicca, la denuncia di mamma Angelina

Tanta amarezza, a Pontecagnano Faiano: nella notte tra giovedì e venerdì, infatti, ignoti hanno preso di mira l'auto di Chicca, diversamente abile già campionessa in ginnastica e che si è distinta in numerosi progetti di integrazione, sempre supportata dalla madre, Angelina Desiderio che ha denunciato il fatto.

Il fatto

Vetri rotti e altri danni sulla vettura della ragazza parcheggiata sul posto per diversamente abili e con tanto di contrassegno ben in vista: dall'auto, inoltre, non risulta portato via nulla. Ciò a dimostrazione del fatto che, probabilmente, si sia trattato di un atto di natura vandalica: numerosi i messaggi di solidarietà sui social per mamma Angelina e per Chicca e di condanna per gli autori dell'ingiustificabile gesto.