Quartiere Carmine, vandalizzata l'auto della presidente del comitato "San Francesco"

E' ancora allarme sicurezza nel quartiere Carmine a Salerno. Qualcuno, negli ultimi giorni, ha danneggiato e infranto i vetri anteriori e posteriori – lato passeggero – dell’auto di Laura Vitale, presidente del comitato di quartiere “San Francesco”. La vettura era parcheggiata tra piazza Casalbore e Piazza San Francesco.

La denuncia

A denunciarlo, in un video, è la stessa Vitale: “Probabilmente il comitato dà fastidio. Purtroppo atti vandalici si stanno verificando in tutta la città che non è ben controllata. Ovviamente - precisa - non è colpa delle istituzioni, evidentemente ci pochi mezzi a disposizione”. Vitale, però, non si lascia intimidire: “Il comitato è attivo nel quartiere, dove sono accaduti tanti atti di microcriminalità. Restiamo operativi perché siamo un tramite tra i residenti e le istituzioni che ci stanno veramente accanto. Chiediamo, ancora una volta, maggiore attenzione e sicurezza per il nostro quartiere, ma continueremo a stare accanto ai residenti, sicuramente”. Non è la prima volta che l’auto di Laura Vitale finisce nel mirino di qualche balordo. A dicembre venne danneggiato il lato del guidatore.