Danni alla giostrina per diversamente abili, nel parco appena inaugurato: l'ira del sindaco

Vandali nuovamente in azione, a Baronissi. In particolare, al parco di Aiello, inaugurato il 23 marzo, ignoti oggi hanno vandalizzato la giostrina per i piccoli diversamente abili.

Lo sfogo del sindaco

"Alle 08.30 ci sono stato in sopralluogo ed era ok, ora la giostrina dei bimbi disabili è così!!! - scrive il sindaco Gianfranco Valiante, allegando le foto dello scempio al suo post Facebook- Ditemi chi è stato!!!", conclude amareggiato il primo cittadino. Un gesto incivile deplorevole.