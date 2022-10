Baronissi, vandali danneggiano parco giochi: la denuncia del sindaco

Allarme vandalismo a Baronissi. A denunciare l'ultimo episodio il sindaco, Gianfranco Valiante. Nel mirino dei vandali il parco Olimpia, presso il quale è stato portato via il tavolo da gioco e sono state danneggiate le giostrine.

La denuncia

"Vorrei vivamente pregare la persona o le persone che 'distrattamente' hanno furtivamente smontato e portato via il tavolo dal parco Olimpia di pensare magari di restituirlo ai bimbi per i loro giochi" scrive sui social il sindaco, che aggiunge: "Ne sarebbero tutti, e anche i loro genitori, felici. Sarebbe un bel gesto nel giorno della festa del Santo Patrono. Faremmo quindi volentieri a meno di ricorrere - e vorremmo fortemente evitarlo per non inorridire - agli impianti di videosorveglianza. Con l’occasione vorrei anche invitare i “giovanotti” che, in gruppo, saltano e fracassano ogni tarda sera sulle giostrine dei disabili: cercate , se possibile, di farne a meno e imparare a rispettare i più deboli".