Vandalizzata la cabina elettrica della villa comunale: l’ira di Aliberti

Nuovo atto vandalico all’interno della villa comunale di Scafati. Dopo aver scassinato la porta in ferro, ignoti hanno distrutto la centralina elettrica. Per cui, in questo momento, il servizio elettrico è in tilt. Informati dell'accaduto gli agenti della Polizia Municipale.

La reazione

Amaro il commento del sindaco Pasquale Aliberti: "C’è sicuramente in questa città, qualcuno che non meriterebbe assolutamente nulla, ci sono persone che provano a distruggere le cose che realizziamo con violenza e l'idea che probabilmente siano cittadini di Scafati mi fa pensare anche che non meriterebbero di esserlo. I tecnici sono già al lavoro per cercare una soluzione temporanea che porti almeno la corrente ai quadri di comando".