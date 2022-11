Vandali, in azione, la scorsa notte, a Pontecagnano Faiano. Ignoti, infatti, hanno strappato i fili di una cabina della Telecom in via Via Maria Antonio Alfani. Inevitabili disagi per i residenti con le utenze ed internet andate in tilt in tutta la zona centrale del comune. Su quanto accaduto indaga la Polizia Municipale.