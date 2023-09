Vandalizzata la Casa del Popolo "Vesna": "Non sarà un vetro spaccato a fermarci"

Vandalizzata la casa del popolo "Vesna" di Salerno. Ignoti hanno spaccato un vetro e portato via un megafono, una cassa con microfono, le bandiere ed una piccola somma di denaro presente in cassa. "Inutile ribadire che non saranno un vetro spaccato o il furto di un megafono - che non avremmo avuto problemi a prestare, se necessario - a fermare il nostro lavoro per la costruzione di un' opposizione reale a questo sistema, e che questo gesto non resterà privo di conseguenze" scrive la Casa del Popolo sul suo profilo social.

Apprendiamo che, dopo la Cgil, il Centro sociale Jan Assen (ex Asilo Politico) ora anche la sede della Casa del Popolo “Vesna” è stata vandalizzata e qualcuno si è impossessato di pochi spiccioli presenti in sede, un megafono e una cassa con microfono, bandiere ed altro materiale utile per le attività.

Per il tipo di “bottino” gli autori di questo bel “capolavoro” non può essere “ascritto” alla lista degli ignoti. Chi lo ha fatto sapeva benissimo che quel megafono, quel microfono, quella cassa di amplificazione e le bandiere sono “attrezzi da lavoro” di chi milita e offre il proprio tempo e la propria intelligenza per una funzione aggregante nel quartiere che, pur essendo come distanza vicina al centro, è uno dei tantissimi rioni degradati di questa città. Tali “personaggetti” vogliono lanciare un segnale ben preciso: chi continua con ostinata e convinta convinzione ad opporsi alla cultura della sopraffazione dell’uomo sull’uomo e contro qualsiasi logica perversa di sfruttamento deve essere fermato. Che poveri illusi sono costoro. L’associazione Memoria in Movimento esprime la sua più convinta solidarietà ai compagni e alle compagne della Casa del Popolo “Vesna” di via Passaro 7. Siamo anche coscienti che in questo nostro paese qualcuno si sente in dovere di poter uscire dalle tane in cui erano rintanati fino ad oggi. Ed è per questo che è nostra opinione che non solo i militanti e le militante della Casa del Popolo non si fermeranno ma che l’intero movimento antifascista di questa città sarà in grado di farli ritornare nelle loro tane.