Cava: vandalizzata la targa dedicata a Nunzia, vittima di femminicidio: l'ira di Avagliano

Vandalizzata, a Cava, la targa commemorativa per Nunzia Maiorano, vittima di femmicidio. Ad esprimere anche a mezzo social la sua amarezza, la consigliera comunale Filomena Avagliano: "La violenza è il rifugio degli incapaci. Così titola la targa dedicata a Nunzia Maiorano morta di femminicidio qui a Cava de Tirreni. Quella targa è stata distrutta da vandali. Uno sfregio a Nunzia e a tutte le donne morte per mano di uomini violenti".

Poi, la promessa della consigliera: "Non vincerete la targa sarà rimessa mille volte e mille volte ancora se ve ne fosse bisogno. Un gesto che ci dice che non bastano panchine ma educazione e rispetto", ha concluso. Accertamenti in corso, intanto, per risalire all'identità dei responsabili del vergognoso gesto.