Scritte neonaziste e danni al Centro Sociale Asilo Politico di Salerno: "Sappiamo chi è stato"

Simpatizzanti dei filonazisti ucraini del Battaglione Azo?v hanno assaltato la sede del Centro Sociale Asilo Politico di Salerno. A denunciarlo è il Coordinamento “Insieme per la Costituzione” che lancia un appello alle istituzioni.

Il fatto

Lo scorso 26 marzo ignoti si sono introdotti nella sede del Centro Sociale Asilo Politico di Salerno, a via Irno, provocando alcuni danni, rubando materiali, oggetti e denaro e tracciando scritte inneggianti al famoso “Battaglione Azo?v”, formazione di punta dei gruppi ucraini, di ispirazione nazista, attiva sin dal 2014 nella spietata persecuzione delle popolazioni russofone del Donbass ed oggi impegnata nell'attuale conflitto tra Russia e Ucraina. "Esprimiamo tutta la nostra solidarieta? agli esponenti del Centro sociale Asilo Politico, presenza storica dell'impegno politico e sociale nella nostra citta?” dichiarano i rappresentanti del Coordinamento Insieme per la Costituzione di Salerno che spiegano: “Questo episodio appare particolarmente grave poiche? dimostra che, elementi vicini all'estrema Destra ucraina filonazista che nel 2014 rovesciarono il Presidente legittimamente eletto Janukovic con un vero e proprio colpo di Stato, sono presenti da tempo anche nella nostra citta?. Cio? dovrebbe allarmare tutti i movimenti realmente pacifisti e democratici, poiche? dimostra la faziosita? della narrazione dominante a livello politico e mediatico, che rimuove e decontestualizza completamente le origini e le ragioni storiche, politiche e strategiche della guerra in atto, condannando esclusivamente la Russia e, insieme al suo leader, in modo davvero assurdo, tutta la sua storia, civilta? e cultura. Piu? volte in tempi recenti (vedi Jugoslavia) la santificazione di alcuni e la demonizzazione di altri e? stata la premessa per “presentare” come missioni in difesa dei Diritti Umani cio? che in effetti erano azioni di pronto intervento militare a favore di contendenti vicini agli interessi dell'Occidente, dell'Europa e della Nato.

L’appello