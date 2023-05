Vandali devastano il centro sociale di Buonabitacolo, l'associazione: "Che abbiamo fatto per meritare questo?"

"Non ci sono parole...il motivo di tutto ciò? Dove abbiamo sbagliato per meritare questo?". Se lo chiede sui social l'associazione Fermento, osservando i danni procurati dai vandali che hanno devastato il Centro Sociale Cupola di Buonabitacolo. Ignoti hanno forzato una finestra del retro, mettendo a soqquadro la struttura comunale che ospita la sede dell’associazione.

Gli accertamenti

Chiusa per lavori, la sede è stata rasa al suolo da ignoti, tra danni alla tv e al registratore di cassa che era vuoto: sul posto, i carabinieri per far luce sull'accaduto.