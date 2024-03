Vandali in azione a Salerno, deturpata la facciata del Complesso di Santa Sofia

Vandali in azione, la scorsa notte, a Salerno, dove ignoti hanno imbrattato (e non è la prima volta) la facciata principale del Complesso Monumentale di Santa Sofia in Piazza Abate Conforti e della relativa scala di accesso.

L'appello al Comune

A segnalarlo alla redazione di Salernotoday è Lucia De Cesare: “Inutile sottolineare l'ignoranza di queste persone che non capiscono il valore dei monumenti storici di questa città sempre più abbandonata e degradata...ignoranza che purtroppo, a mio avviso, è anche delle istituzioni che non monitorano, tutelano e puniscono questi comportamenti”. Di qui l’appello: “ Spero solo che con le telecamere di Palazzo Innovazione, dell'Archivio di Stato o altre telecamere private in zona ( non quelle del Comune che ovviamente non funzionano) si possa risalire ai colpevoli e procedere con le sanzioni previste a carico di chi deturpa o imbratta con scritte o graffiti i luoghi”.