Vandali a Salerno città: danni ai segni di architettura della Sala Pasolini, fioriere distrutte a Torrione

Vandali allo sbaraglio, a Salerno: per iniziare, la Sala Pasolini subisce continui danni ai segni di architettura installati, puntualmente poi ripristinati dalla ditta impegnata nei lavori.

L'altra segnalazione

Distrutte, inoltre, le fioriere utilizzate come dissuasori di sosta dinanzi al Grand Hotel Salerno, sul lungomare Tafuri. Non è escluso che qualche vettura in corsa abbia urtato e quindi danneggiato gli arredi urbani. Il che ripunterebbe i riflettori su un altro problema che è il mancato rispetto dei limiti di velocità sul lungomare Tafuri, con tutte le conseguenze del caso. Accertamenti in corso.