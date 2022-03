Vandali a Sala Consilina: danni alle giostre per diversamente abili

Vandali a Sala Consilina: la notte scorsa sono stati danneggiate le giostrine per i bambini diversamente abili, in piazzetta Garibaldi.

Gli accertamenti

Preziose, risulteranno per le indagini le immagini delle telecamere installate nei giardinetti, per tutelare il prezioso parchetto riservato ai più piccoli. Tanta amarezza per l'accaduto: è caccia ai responsabili.