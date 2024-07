Vandali scatenati a Sala Consilina e a Salvitelle, ignoti rimuovono una grata e collocano sassi in una curva

Vandali scatenati, nelle ultime sere, nel Vallo di Diano. In particolare, a Sala Consilina, ignoti hanno scritto su un'auto in sosta "infame" in via Pisacane, forando anche gli pneumatici della vettura. A denunciare il fatto, l'automobilista che ha chiesto anche a mezzo social aiuto per identificare i responsabili del gesto.

Il grave gesto a Salvitelle

Intanto, a Salvitelle, è stata danneggiata, deturpata e rimossa una grata, ed inoltre sono stati posizionati dei massi sulla carreggiata ed in prossimità di una curva. A denunciarlo, la sindaca Maria Antonietta Scelza: "Nei pressi della strada comunale (sotto via San Giorgio che è la strada comunale che immette sulla SP341 Salvitelle/Caggiano, di fronte alla strada comunale Ciamaglione), le pietre sono state rimosse e la grata riposizionata, anche se è danneggiata, quindi si pregano i signori automobilisti di procedere con cautela, per evitare che qualcuno si possa far male seriamente. Frattanto è stato reso edotto l’Ufficio Tecnico, il quale sta procedendo con gli atti consequenziali. Si ringraziano i Gentili cittadini che con grande senso civico ci hanno avvisati, ed il Consigliere Armando Perretta ed il già dipendente Pasquale Scelza, che hanno rimosso i massi, hanno ritrovato la griglia che era stata buttata in un terreno e l’hanno momentaneamente rimessa a posto".

Il monito della sindaca