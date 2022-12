Salerno tra inciviltà e buoni esempi: danneggiato faro nel sottopiazza, adottata un'aiuola in via Pertini

Ancora vandali in azione in Piazza della Libertà. Ignoti, probabilmente di notte, hanno vandalizzato uno dei fari che illuminano i locali ancora a grezzo del sottopiazza.

La curiosità

Ma, fortunatamente, c’è anche chi prende a cuore ad esempio il verde pubblico. In via Pertini, infatti, il Consorzio Stabile ReseArch ha adottato un’aiuola che versava in condizioni di degrado rendendola più pulita e decorosa.