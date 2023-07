Escrementi e danni al giardino “Asia e gli amici del mandorlo”: l'ira di papà Fabio

Il mancato senso civico che dilaga in città non ha risparmiato il giardino voluto da Fabio Bassi, papà della giovanissima Asia, stroncata due anni fa da una leucemia fulminante. “Asia e gli amici del mandorlo”: questo il nome scelto per l'area verde in ricordo di tanti ragazzi scomparsi prematuramente, inaugurata da qualche settimana. "Ho sperato vivamente che stavamo facendo passi da gigante, ho sperato che i proprietari degli animali, e mi riferisco a quelli scostumati, stessero iniziando ad adeguarsi alle norme del vivere civile. Purtroppo mi sbagliavo -ha osservato il signor Bassi- Mi riferisco proprio a te, bestia hai infangato anche la dignità dell’animale che porti in giro. Sì lui ne ha di dignità, peccato però che non ha il dono della parola altrimenti, se potesse, ti esprimerebbe tutta la sua volontà di non averti come padrone perchè lo hai messo in condizione di distruggere un'intera fila di fioritura, sei soddisfatto?". Furioso, Fabio Bassi promette di vigilare a tutte le ore sul giardino e di dialogare con l'amministrazione per studiare misure urgenti affinchè i vandali e gli incivili non la passino più liscia. Tanta amarezza, anche a mezzo social.