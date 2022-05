Ristoratore getta l'olio nelle caditoie, il sindaco di Vietri: "Lo denunceremo"

Il sindaco: "Gettare olio di ristorante nelle caditoie significa gettarlo a mare, il soggetto in questione, oltre a vergognarsi per quello che ha fatto, sarà, una volta identificato, denunciato per disastro ambientale"