Vandali al lido Nuovo Mercatello di Salerno: l'amaro sfogo del gestore

"Questo (vedi foto ndr) è quello che subiamo continuamente sulle nostre strutture: confido nel buon senso delle persone per rintracciare i responsabili di questo scempio. Grazie anticipatamente". Lo ha scritto il titolare del lido Nuovo Mercatello, Erasmo Scialla, in un post su Facebook corredato da varie foto scattate presso lo stabilimento preso di mira dai vandali.

Il titolare del lido di via Lungomare Colombo ha espresso la sua amarezza per i danni subiti. Accertamenti in corso, per risalire all'identità dei responsabili.