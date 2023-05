Vandalizzate fioriere e cestini sul lungomare di Pastena: l'amarezza di Ilardi (Federalberghi)

Vandali in azione sul lungomare di Pastena, nella zona orientale di Salerno. A denunciarlo, su Facebook, il titolare del Polo Nautico e presidente di Federalberghi Antonio Ilardi pubblicando delle fotografie in cui si vedono fioriere capovolte e cestini danneggiati. “Gli Unni stanotte hanno devastato il Lungomare. La civiltà uno non se la può dare…” è l’amaro commento di Ilardi dopo l’episodio verificatosi, nella note, tra venerdì e sabato. L'auspicio è che vengano rafforzarte le misure di sicurezza e di videosorveglianza su tutto il litorale.