Vandali scatenati nel salernitano: auto incendiate a Battipaglia, panchine distrutte a San Severino

Il vandalismo continua tristemente a diffondersi nel nostro territorio. In particolare, è stata incendiata l'auto dell'uomo che era stato aggredito da un gruppo di giovanissimi a Battipaglia, domenica scorsa. Il rogo che si è sviluppato in via Serroni, ha causato dei danni anche all'entrata di un esercizio commerciale e ad una altra vettura in sosta. Indagano, le forze dell'ordine, per fare chiarezza sull'accaduto e individuare i responsabili.

L'altro caso

Intanto, a Mercato San Severino, in piazza del Galdo, ignoti hanno distrutto le panchine del parco. Accertamenti in corso.