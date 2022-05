Vandali in azione a Baronissi: prese di mira le fontane dei parchi e il leggio sottostante “Saturno”

Tanta amarezza, a Baronissi, per gli atti vandalici registrati negli ultimi giorni. Come raccontato dal sindaco Gianfranco Valiante, in particolare, è stata abbattuta la fontana del parco-giochi Labirinto, è stato sradicato il pedalino dal fontanino del parco-giochi Olimpia e devastato il leggio sottostante “Saturno” di largo Ambrosoli.

Le indagini

L'auspicio è che i responsabili possano essere individuati grazie al sistema di videosorveglianza. Accertamenti in corso.