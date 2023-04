Vandali al Parco Marinella di Villammare: imbrattata la fontana con il delfino, rubati i pesciolini

Vernice bianca sulla statua del delfino e la vasca della fontana di Parco Marinella, a Villammare. Ignoti sono entrati in azione, portando via anche i pesci. A ripulire il tutto, i volontari del Servizio Civile, alla presenza dell’assessore alla Protezione civile e alle Pari Opportunità, Anna Maria Maiorano.

Il commento dell'assessore

"A te che con un gesto vile e spregevole hai deturpato e violato un angolo di paradiso del nostro territorio non auguro nulla, se non di migliorare un giorno e, se mai fosse possibile, la tua miserabile esistenza con azioni migliori di questa, perché dalla bassezza si può sempre migliorare. O almeno io ancora ci spero - ha commentato l'assessore Maiorano - Le tue azioni sono state annientante da ragazzi di vent’anni che oggi come ieri hanno e stanno dimostrando di amare il loro paese lasciando un segno del loro passaggio. Alla miseria umana questi ragazzi (magari tuoi coetanei) hanno risposto con la fatica e la voglia di dimostrare che la meglio gioventù esiste".