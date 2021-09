Vandali a Piazza della Libertà: versato olio sulla balaustra della passeggiata a mare

Vandali in azione nella nuova Piazza della Libertà a Salerno. Ignoti hanno versato dell'olio per motori lungo il corrimano della balaustra della passeggiata a mare. Un'approfondita pulizia della zona vandalizzata è stata già svolta in queste ore. L'amministrazione comunale sporgerà denuncia affinché le indagini permettano di individuare i responsabili.

L’ira del sindaco

A denunciare l’accaduto è Vincenzo Napoli: “Esprimiamo ferma condanna dell'atto vandalico che ha rischiato di danneggiare una piazza che ha subito conquistato l'ammirazione e l'entusiasmo di migliaia di concittadini e visitatori. Un episodio squallido che indigna la Salerno onesta ed amante del bello. Un atto vandalico fomentato probabilmente anche da una vergognosa e meschina campagna d'odio alimentata da una sparuta minoranza di astiosi detrattori”.

DA VEDERE >>> IL VIDEO