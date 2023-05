E' in corso l'installazione della videosorveglianza in piazza della Libertà. Come è noto, si erano susseguiti una serie di atti vandalici e addirittura di furti di pietre del parcheggio interrato.





Grazie all'intervento per monitorare l'area, dunque, l'auspicio è che tali incresciosi episodi non si verifichino nuovamente.

Foto di Antonio Capuano