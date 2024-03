Vandali all'Unisa, devastata la sede dell’associazione di Scienze Politiche

Muri imbrattati, scrivania e sedie distrutte, danni alla porta e la minacciosa scritta “la pagherai”: questo il triste scenario che si sono trovati dinanzi gli studenti dell'associazione universitaria di Scienze Politiche, presso la loro sede dell'Ateneo di Salerno, punto di riferimento per il dipartimento. vandalizzato anche il punto informazione del dipartimento, un luogo che permette agli studenti e soprattutto alle matricole di avere un valido sostegno per quanto riguarda problematiche inerenti alla facoltà.

L'Asp Salerno ha espresso amarezza e sconcerto per il gravissimo accaduto:"Non ci sono parole per descrivere ciò che stiamo provando noi associati di ASP. Ci ritroviamo colpiti da un qualcosa che è più che inaccetabile e vergognoso, specialmente in un contesto universitario che dovrebbe portare valori totalmente opposti. - osservano - Vedere ridotta così quella che per noi è una seconda casa resta impresso e fa davvero male, ci fa capire che non tutti condividono realmente ideali sani di partecipazione e apertura mentale che dovrebbe contraddistinguere noi studenti universitari. Chiunque abbia compiuto questo gesto orrido deve capire che le porte si cambiano e le pareti si possono ritinteggiare, ma soprattutto che questo avvenimento non ci ha minimamente intimorito: popoleremo la nostra sede con sempre più orgoglio". Accertamenti in corso, intanto, per far luce sull'inquietante accaduto.