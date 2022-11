Pontecagnano, vandali alla scuola Picentia: danneggiati gli orti quadrati

Vandali in azione nell’Istituto comprensivo Picentia di Pontecagnano Faiano. Nel fine settimana ignoti hanno danneggiato gli “Orti quadrati”, una serie di piccoli orti installati la settimana scorsa nell’ambito del progetto “Edugreen”, finanziato dal ministero della Pubblica Istruzione e realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Capovolti.

I danni

Installati da meno di una settimana, dopo mesi di lavoro di progettazione, gli otto orti quadrati sono stati oggetto di atti di vandalismo venerdì 28 ottobre: Anfore rotte, sradicate dal terreno, riempite di terra e di paglia, coperchi danneggiati, terra smossa, paglia sparsa dappertutto. Stima dei danni: 800 euro, tra la sostituzione delle anfore e la manodopera specialistica. "È con amarezza e dispiacere – commenta la dirigente scolastica Ginevra de Majo - che porto a conoscenza della comunità educante dell’Ic Picentia e della cittadinanza gli atti vandalici compiuti a danno degli Orti quadrati. Dai filmati delle telecamere di sorveglianza si evince che due ragazzini, nel pomeriggio di venerdì, si sono resi responsabili delle manomissioni, forse pensando di “giocare” o di fare una bravata, anche se è difficile pensare che rompere e scardinare le attrezzature degli orti possa essere scambiato per un’attività ludica, ancorché da parte di un bambino. Non è solo l’importo del danno, pure notevole per le casse della scuola, che suscita sconcerto e rammarico – conclude - ma il fatto che dei ragazzi possano essersi dedicati a smantellare gli orti per puro divertimento. Una sconfitta che non può non coinvolgere anche le famiglie e la comunità tutta".