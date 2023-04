Crescent, vandalizzate alcune vetrate: va rafforzata la videosorveglianza

Alcune vetrate del Crescent sarebbero state prese di mira dai vandali. A mostrare i segno di quello che sarebbe un ennesimo atto vandalico, le foto di Antonio Capuano.

I vandali

Non è la prima volta, infatti, che l’area del Crescent e Piazza della Libertà finisce nel mirino di chi non rispetta le regole e danneggia opere costate milioni e milioni di euro. L’auspicio, come sempre, è venga potenziato il sistema di videosorveglianza soprattutto durante l’orario serale e notturno.